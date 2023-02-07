Deprem bölgesinde hava durumu: 7 ilde kar bekleniyor
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde iki deprem yaşandı. Deprem sonrası çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Öte yandan bölgede bulunan 7 ilde kar yağışı beklendiği açıklandı.
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da ağır yıkıma yol açtı. Depremin ardından yüzlerce kişi enkaz altında kalırken binlerce yurttaş da geceyi dışarıda geçirdi. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremden evi hasar gören, artçı depremlerden korkan binlerce yurttaş ise günü sokakta geçirdi.
DEPREM BÖLGESİNDE HAVA KAÇ DERECE?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporlarına göre, 7.7 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da kar, Hatay, Osmaniye ve Adana'da da yağmur bekleniyor.
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
Kahramanmaraş'ta bugün havanın çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı, en düşük hava sıcaklığının 0, en yüksek hava sıcaklığının 3 derece olması bekleniyor.
Yarın hava çok bulutlu ve sabah saatlerinde kar yağışı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının en düşük 1 ve en yüksek 3 derece olacağı tahmin ediliyor.
Kentte 8 Şubat Çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. En düşük sıcaklığın sıfırın altında 3, en yüksek sıcaklığın 2 derece olması öngörülüyor.
9 Şubat Perşembe ve 10 Şubat Cuma günü, havanın parçalı ve az bulutlu, sıcaklıların perşembe en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 2, cuma en düşük sıfırın altında 5 ve en yüksek 4 derece olması bekleniyor.
GAZİANTEP HAVA DURUMU
Gaziantep bugün kar yağışlı olacak ve hava sıcaklıkları en düşük 0, en yüksek 6 derece civarında seyredecek.
Salı günü, hava karla karışık yağmurlu, en yüksek ve en düşük sıcaklıklar 1-4 derece, çarşamba ve perşembe hava çok bulutlu, sıcaklıklar en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 4 derece, cuma ise parçalı ve çok bulutlu en düşük sıcaklık sıfırın altında 3, en yüksek sıcaklık ise 5 derece olarak öngörülüyor.