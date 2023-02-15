Deprem bölgelerinde oturanlar dikkat: Suyun kokusu ve tadı böyleyse tüketmeyin!
Depremlerin yer altı sularında değişim yapabileceğini belirten Dokuz Eylül Üniversitesi profesörü Celalettin Şimşek, bazı gazların sulara karışabileceğini söyledi ve deprem bölgelerinde oturanları uyardı.
Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.
Binlerce yıkım, ölüm ve yaralanmalara yol açan depremler sonrası bölgelerde, arama- kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.
DEÜ SUMER Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Celalettin Şimşek de deprem sonrası yer altı sularına ve olası tehlikelere dikkat çekti.
“Depremler yer altı suyunda iki önemli değişim yapabilir. Yer altı suyu seviyesinde ve kimyasında değişimler yaşanabilir” diyen Şimşek, şöyle devam etti: