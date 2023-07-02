Deprem bilimci Ahmet Ercan ‘Çok geç olmadan’ dedi: Öncelikli il ve ilçeleri tek tek sıraladı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, 'çok geç olmadan' kent genelinde binaların kontrol edilmesi çağrısında bulundu
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından 55 binden fazla vatandaş hayatını kaybetmişti. Türkiye, depremin yaralarını sarmaya devam ederken geniş bir coğrafyada arka arkaya meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişeye neden oluyor.
PROF. DR. ERCAN UYARDI
Son dönemde küçük ölçekli depremler Adana'da yoğunlaşırken, Kandilli Rasathanesi verilerine göre son olarak 30 Haziran'da Adana Tufanbeyli'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu depremin ardından jeofizik uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan bölgeye ilişkin dikkat çeken yeni bir açıklama geldi.
"GÖKSUN, KOZAN, ADANA, CEYHAN"
Ercan, Adana genelinde binaların kontrol edilmesi gerektiğini ve sağlam olmayanların kentsel dönüşüme sokulması gerektiği uyarısında bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ercan, "Çok geç olmadan, TC'de ilgili bakanlık öncelikli olarak; Göksun, Kozan, Adana, Ceyhan'daki konut ile işyerlerinde, hem yer, hem de yapı davranışlarını jeofizik+inşaat mühendislerine baktırmalı, sağlam olmayanları kentsel dönüşüme sokmalıdır" ifadelerini kullandı.