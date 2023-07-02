Deprem bilimci Ahmet Ercan ‘Çok geç olmadan’ dedi: Öncelikli il ve ilçeleri tek tek sıraladı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ercan, "Çok geç olmadan, TC'de ilgili bakanlık öncelikli olarak; Göksun, Kozan, Adana, Ceyhan'daki konut ile işyerlerinde, hem yer, hem de yapı davranışlarını jeofizik+inşaat mühendislerine baktırmalı, sağlam olmayanları kentsel dönüşüme sokmalıdır" ifadelerini kullandı.