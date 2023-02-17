Deniz Akkaya 'dolandırıcı' dedi Haluk Levent'ten yanıt geldi: Şeytanın yer yüzündeki temsilcileri...
Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya, son dönemde yaptığı yardımlar ile gündeme gelen AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent ile ilgili "dolandırıcı" iddiasında bulundu. Haluk Levent, sosyal medya hesabından Akkaya'ya yanıt verdi.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından birçok dernek bölgeye giderek vatandaşlara destek oluyor. Bu dernekler arasında Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP da yer alıyor.
Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya son açıklamasında Haluk Levent’e adeta ateş püskürdü. Haluk Levent sosyal medya hesabından iddialara yanıt verdi.
"AZ KALDI HAZIRLAN"
Deniz Akkaya sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımında, "Dünden beri kaç defa özür diledin acaba?
Duruşsuzluk böyle bir şey... Saklayacak şeyi olmayan adam elif gibi dik durur. İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan." dedi.