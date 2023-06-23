'Define var' diyerek kaybolmuştu: Türkiye'nin konuştuğu gizemli mağara bulundu

Mağara içerisine giren ekipler Otçu Kadir'e ait olduğu düşünülen kıyafetler ile kazma, kürek, levye, çuvallar, ipler ve palanga takımına incelenmek üzere el koydu. Ancak kıyafetlerin çürüme aşamasında olduğu ve 2 yıllık olabileceği ifade ediliyor.