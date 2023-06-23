'Define var' diyerek kaybolmuştu: Türkiye'nin konuştuğu gizemli mağara bulundu
Bursalı 'Otçu Kadir'in kaybolması olayında Türkiye'nin konuştuğu Uludağ'da olduğu bahsedilen gizemli mağaraya arama kurtarma ekipleri ulaştı.
Mağara içerisine giren ekipler Otçu Kadir'e ait olduğu düşünülen kıyafetler ile kazma, kürek, levye, çuvallar, ipler ve palanga takımına incelenmek üzere el koydu. Ancak kıyafetlerin çürüme aşamasında olduğu ve 2 yıllık olabileceği ifade ediliyor.
Bursa'da, şifalı bitki toplamak için Uludağ'ın eteklerine çıkan, yakınlarına da bir mağarada define olduğunu söyleyen 74 yaşındaki Kadir Fidan'dan 22 gündür haber alınamıyor. Yaklaşık 55 kişilik arama kurtarma ekibi, her gün belirlenen koordinatlarda Fidan'ı bulmak için arama yapıyor.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nde 'Otçu Kadir' (74) lakabıyla tanınan Kadir Fidan, 22 gün önce saat 08.00 sıralarında, Uludağ'ın eteklerine şifalı bitki toplamaya çıktı. Geri dönmeyen Fidan'dan, haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Tüm aramalara rağmen Fidan'a 22 gün boyunca ulaşılamadı. Kadir Fidan'ı arama çalışmalarına bugün de AFAD, JAK, BAKUT, ANDA, İnsani Yardım Vakfı ekipleri, Osmangazi Arama Kurtarma, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarmanın yer aldığı yaklaşık 55 kişiden oluşan ekiple devam edildi.