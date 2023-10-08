Dayak ve tecavüzle geçen bir ömür: Kedicikler, Adnan Oktar'ın zorbalıklarını anlattı

Ben 18 yaşına yeni girdiğim sıralarda ve örgütten ayrılana kadar sistematik olarak tekrar tecavüzlere maruz kalmaya başladım. Bu kişilerin hepsi bana zorla anal yoldan tecavüz etmeye devam ettiler. 4 erkek vajinal yoldan da birleşme gerçekleştirmek istedi ve zorla bir kısım birleşme yaşandı. Bu tecavüzler sırasında ben istemediğim için bana fiziksel şiddet uygulamaya devam ettiler. Daha sonra da bu şiddetin olması gereken birer fantezi olduğunu söylüyorlardı.”