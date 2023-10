Dayak ve tecavüzle geçen bir ömür: Kedicikler, Adnan Oktar'ın zorbalıklarını anlattı

Sonra o şefkatli adamın adının Can değil Bora olduğunu öğrendim. Oysa evlenecektik, çeyiz bakıyorduk. Meğer Adnan'ın adamıymış. Örgüte girişim onunla oldu. Sonuçta biz evlenecektik, her şeyi paylaşıyorduk. Bu ne demek, Bora her şeyinizi biliyor demek!”