Cüneyt Özdemir anlattı: İşte 20 maddede Sedat Peker ve Muhammet Yakut arasındaki benzerlik ve farklar!
Delilerin Delisi lakabıyla anılan Muhammet Yakut, peş peşe yaptığı video paylaşımları ile dikkat çekmeye başladı. Yakut'un organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile ilişkisi olduğu iddiası da gündeme geldi.
YouTube ve Twitter gibi sosyal medya ortamlarında Deliler Delisi lakabıyla yayın yapan Muhammed Yakut, iddialarıyla gündeme bomba gibi düştü. Yakut'un iddiaları kamuoyunda büyük bir merakla araştırılırken, organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile de yakın arkadaş oldukları ortaya çıktı.
Muhammed Yakut'la ilgili olarak Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın'dan açıklama geldi. Barkın, Yakut ile ilgili "Sedat Peker'in 25 yıllık arkadaşı. Çocukları aynı okula gidiyordu." açıklamasını yaptı.
Barkın'ın açıklamaları, Muhammet Yakut'u uzun zamandır dijital tecritte olan Sedat Peker'in konuşturduğu iddialarını gündeme taşıdı. Gazeteci Cüneyt Özdemir de YouTube kanalında yaptığı yayında "Sedat Peker ve Muhammet Yakut'un iddiaları arasındaki benzerlik ve farklar"ı inceledi.
İşte Özdemir'in sıraladığı o benzerlik ve farklar:
1. Yeraltı dünyasını ikisi de biliyor.
Ancak Özdemir ikisinin de yeraltı dünyasının farklı alanlarına hakim olduğunu ifade etti.