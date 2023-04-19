Cüneyt Özdemir anlattı: İşte 20 maddede Sedat Peker ve Muhammet Yakut arasındaki benzerlik ve farklar!

YouTube ve Twitter gibi sosyal medya ortamlarında Deliler Delisi lakabıyla yayın yapan Muhammed Yakut, iddialarıyla gündeme bomba gibi düştü. Yakut'un iddiaları kamuoyunda büyük bir merakla araştırılırken, organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile de yakın arkadaş oldukları ortaya çıktı.