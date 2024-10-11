Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fatih Terim'in Gizli Görüşmesinin Detayları Ortaya Çıktı: Sır Görüşmede Neler Konuşuldu?

İşte Kütahyalı'nın çok konuşulacak açıklamaları şöyle:

“Telefona mesaj yok, Florya’ya geliyor yok, başkan Fatih Terim’e ulaşamıyor. Onun sebebi ne? Fatih Terim Fenerbahçeli ünlü bir futbolcu aracılığı ile Tayyip Bey’e gidiyor. Tayyip Bey Ünal Aysal’ı sevmiyor, Ünal Aysal’ı sevmediğini Fatih Terim anlayınca ‘Bak şimdi ben ona neler yapacağım’ diyor. Devletin Ünal Aysal’a tavır aldığını anlayınca... Fatih Terim de her zaman delikanlılık değil Fatih hoca da bazen oportünisttir yani fırsatçıdır. Fatih Terim’in uzmanı kadar net biliyorum ‘Okan Buruk gitsede ben gelsem’ diyor”