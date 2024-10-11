Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fatih Terim'in Gizli Görüşmesinin Detayları Ortaya Çıktı: Sır Görüşmede Neler Konuşuldu?
Rasim Ozan Kütahyalı, 11 yıl önceki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fatih Terim görüşmesiyle ilgili bilinmeyenleri ilk kez açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Rasim Ozan Kütahyalı, 11 yıl önceki Recep Tayyip Erdoğan ve Fatih Terim görüşmesiyle ilgili dikkat çekici bilgiler paylaştı. LÜE TV YouTube kanalında yayınlanan ilk programında Kütahyalı, Fatih Terim ile Ünal Aysal arasındaki gerginlikten bahsetti ve o dönemde yaşananların bilinmeyen yönlerini açıkladı.
Kütahyalı, Fatih Terim’in, devletin Ünal Aysal’a karşı olumsuz tutumunu fark ettiğini ve buna göre bir tavır geliştirdiğini belirtti. "Fatih Terim, Fenerbahçeli bir futbolcu aracılığıyla Tayyip Bey’e gidiyor. Tayyip Bey'in Ünal Aysal'ı sevmediğini anlayınca, 'Bak şimdi ben ona neler yapacağım' demeye başlıyor" ifadelerini kullandı.
İşte Kütahyalı'nın çok konuşulacak açıklamaları şöyle:
“Telefona mesaj yok, Florya’ya geliyor yok, başkan Fatih Terim’e ulaşamıyor. Onun sebebi ne? Fatih Terim Fenerbahçeli ünlü bir futbolcu aracılığı ile Tayyip Bey’e gidiyor. Tayyip Bey Ünal Aysal’ı sevmiyor, Ünal Aysal’ı sevmediğini Fatih Terim anlayınca ‘Bak şimdi ben ona neler yapacağım’ diyor. Devletin Ünal Aysal’a tavır aldığını anlayınca... Fatih Terim de her zaman delikanlılık değil Fatih hoca da bazen oportünisttir yani fırsatçıdır. Fatih Terim’in uzmanı kadar net biliyorum ‘Okan Buruk gitsede ben gelsem’ diyor”