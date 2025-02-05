Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Raporlu Reçetelerde Yeni Dönem! Artık Zorunluluk Kaldırıldı

KİMLER BU UYGULAMADAN YARARLANACAK?

Hipertansiyon hastaları

Diyabet hastaları

Astım hastaları

KOAH hastaları

Kalp hastaları

Romatizmal hastalığı olanlar

Nörolojik rahatsızlığı olanlar ve diğer kronik hastalığı olan tüm vatandaşlar bu yeni düzenlemeden yararlanabilecek.

Ayrıca yaşlı ve hareket kısıtlılığı olan bireyler için de büyük kolaylık sağlayacak olan bu düzenleme, hastanelerdeki yoğunluğu azaltmayı ve sağlık hizmetlerinin daha verimli sunulmasını amaçlıyor.