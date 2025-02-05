Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Raporlu Reçetelerde Yeni Dönem! Artık Zorunluluk Kaldırıldı
Raporlu reçeteler için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kronik hastaların reçete süresi dolduğunda hastaneye gitme zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi ile kronik hastaların hayatı kolaylaştı. Uzun süredir ilaç kullanan vatandaşlar için sevindirici bir haber geldi. Artık kronik hastalığı olan kişiler, her ay doktorlarına giderek reçete yeniletmek zorunda kalmayacaklar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, kronik hastaların reçete süresi dolduğunda hastaneye gitme zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu. Yeni uygulama ile birlikte, kronik hastalığı olan kişiler, doktorları tarafından düzenlenen uzun süreli reçeteleriyle ilaçlarını eczanelerden alabilecekler. Bu sayede, hastaların yaşam kalitesi artarken, sağlık sistemindeki yük de azalacak.
KİMLER BU UYGULAMADAN YARARLANACAK?
Hipertansiyon hastaları
Diyabet hastaları
Astım hastaları
KOAH hastaları
Kalp hastaları
Romatizmal hastalığı olanlar
Nörolojik rahatsızlığı olanlar ve diğer kronik hastalığı olan tüm vatandaşlar bu yeni düzenlemeden yararlanabilecek.
Ayrıca yaşlı ve hareket kısıtlılığı olan bireyler için de büyük kolaylık sağlayacak olan bu düzenleme, hastanelerdeki yoğunluğu azaltmayı ve sağlık hizmetlerinin daha verimli sunulmasını amaçlıyor.
AİLE HEKİMLERİ UZUN SÜRELİ REÇETE DÜZENLEYECEK
Bu yeni sistemde aile hekimleri önemli bir rol oynayacak. Kronik hastaları takip eden aile hekimleri, hastalarının ilaç ihtiyaçlarını değerlendirerek uzun süreli reçeteler düzenleyecekler. Böylece hastalar, düzenli olarak ilaçlarını kullanmaya devam edebilecekler.