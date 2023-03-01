'Çok şaşıracaksınız' diyerek alan ismi açıkladı: Adnan Oktar'ın lüks villası satıldı
Suç örgütü lideri Adnan Oktar'a ait İstanbul Çengelköy'de bulunan Boğaz'daki en lüks evlerden villa satıldı.
Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik yeniden görülen davada, toplam 8 bin 658 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verilen Oktar'ın Boğaz'daki lüks villası satıldı. Lüks villayı alan isim şaşırttı.
Silahlı Suç Örgütü lideri Adnan Oktar'ın kiraladığı Boğaz'ın en güzel evlerinden olan Çengelköy sırtlarındaki lüks villa haberlerde sıkça yer alarak gündeme gelmişti.
Suç örgütü elebaşı Oktar'ın İstanbul Çengelköy'de bulunan lüks villası 190 milyon liraya satışa çıkarılmıştı.
Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasının ardından İngiltere'den ayrılarak İstanbul'da bir yalı kiraladığı haberlerde yer alan Rus milyarder Roman Abramoviç'in Anadolu yakasında Çengelköy sırtlarında Boğaz'ı tepeden gören bir villayı satın aldığı ve bu villanın da Adnan Oktar'a ait olduğu ortaya çıktı.