'Çok şaşıracaksınız' diyerek alan ismi açıkladı: Adnan Oktar'ın lüks villası satıldı

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasının ardından İngiltere'den ayrılarak İstanbul'da bir yalı kiraladığı haberlerde yer alan Rus milyarder Roman Abramoviç'in Anadolu yakasında Çengelköy sırtlarında Boğaz'ı tepeden gören bir villayı satın aldığı ve bu villanın da Adnan Oktar'a ait olduğu ortaya çıktı.