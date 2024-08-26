Çok Az Parayla Tatil Yapmak İsteyenler Akın Ediyor: Bodrum ve Çeşme'den Daha Popüler Oldu

Bodrum’un kalabalık ve yüksek fiyatlarından kaçan tatilciler, son yıllarda hızla popülerleşen Didim'i tercih ediyor. Didim, cazip fiyatları, güzel plajları ve tarihi mekanları ile tatilciler için çekici bir alternatif sunuyor.

Aydın’ın turistik ilçelerinden biri olan Didim, doğuda Muğla il sınırı, Güllük Körfezi ve Akbük Koyu, batıda ve güneyde Ege Denizi, kuzeyde ise Bafa Gölü ve Büyük Menderes ile çevrili bir yarımada şeklindedir. Eski ismi Yenihisar olan Didim, hem ekonomik tatil imkanı sunması hem de Bodrum'a göre daha sakin bir atmosferi ile öne çıkıyor.