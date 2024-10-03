Coca Cola İflas mı Etti? Tesislerini Kapatıyor
İçecek devi Coca Cola'dan flaş karar geldi. Coca Cola yetkilileri 5 üretim ve lojistik tesisini kapatacağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
İçecek devi Coca-Cola, 2025 yılında Almanya'daki beş üretim ve lojistik tesisini kapatacağını ve 6,500 çalışandan 500'ünün işten çıkarılacağını duyurdu. Şirket yetkilileri, bu kararın artan pazar rekabeti ve sektörün lojistik süreçlerindeki dönüşümle ilgili fiyat baskılarının bir sonucu olduğunu açıkladı.
Coca-Cola'nın Almanya'da toplamda 14 üretim tesisi ve 27 lokasyonu bulunuyor. Şirketin Almanya'daki şişeleme, dağıtım ve satış faaliyetlerini yürüten Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), kapatılacak tesislerin yerlerini de belirtti. Bu tesisler arasında Neumünster, Bielefeld, Berlin-Hohenschönhausen, Memmingen ve Köln bulunuyor.
TARİH BELLİ OLDU
Köln'deki lojistik ve üretim tesisi, 2025 yılının 31 Mart'ında üretimi durduracak. Tesisin kapatılmasının başlıca nedenlerinden biri, Batı Almanya'daki en küçük tesis olması ve büyüme beklentilerinin düşük olması olarak gösteriliyor.