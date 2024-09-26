Coca Cola Açıkladı: Üretimini Durduracak
İçecek devi Coca-Cola'dan şaşırtan resmi açıklama geldi. O ürünleri piyasaya sürdükten 7 ay sonra üretimini resmen durduracak.
Kaynak: Haber Merkezi
Coca-Cola, Atlanta merkezli içecek devi olarak, 2024'te Spiced ve Spiced Zero Sugar tatlarını yeni ürünlerle değiştireceğini duyurdu. Şirket, bu tatların neden kaldırıldığına dair net bir açıklama yapmadı ancak bu kararın hızlı bir piyasaya sürüm süreciyle ilişkili olabileceği düşünülüyor.
Spiced tatları, ABD ve Kanada'da 19 Şubat'ta piyasaya sürülmüş ve Coca-Cola'nın Kuzey Amerika portföyündeki ilk kalıcı ekleme olma özelliğini taşımıştı.
Coca-Cola Kuzey Amerika Pazarlama Şefi Shakir Moin, ürünün sadece yedi haftada geliştirildiğini belirtmişti. Ancak genellikle yeni bir içecek geliştirme süreci ortalama bir yıl sürüyor. Tüketici ilgisinin beklenenden düşük kalması da bu değişikliğin olası sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor.
COCA COLA'NIN İÇERİĞİNDE NELER VAR?
Coca-Cola'nın içeriğiyle ilgili detaylı bilgiler genellikle gizli tutulmaktadır, çünkü bu formül ticari bir sır olarak korunmaktadır. Ancak, içeriğinde bulunan bazı ana bileşenlerden bahsetmek mümkündür. Bu bileşenler arasında kola fındığı, kafein ve koka yaprakları yer almaktadır. Coca-Cola, dünya genelinde 200'den fazla ülkede üretilmekte ve her pazar için farklı formüllerle sunulmaktadır. Türkiye’de ise bazı tüketiciler, bu ürünün İsrail menşeli olmasından dolayı satın almaktan kaçınmaktadır.