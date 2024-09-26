Coca Cola Açıkladı: Üretimini Durduracak

COCA COLA'NIN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Coca-Cola'nın içeriğiyle ilgili detaylı bilgiler genellikle gizli tutulmaktadır, çünkü bu formül ticari bir sır olarak korunmaktadır. Ancak, içeriğinde bulunan bazı ana bileşenlerden bahsetmek mümkündür. Bu bileşenler arasında kola fındığı, kafein ve koka yaprakları yer almaktadır. Coca-Cola, dünya genelinde 200'den fazla ülkede üretilmekte ve her pazar için farklı formüllerle sunulmaktadır. Türkiye’de ise bazı tüketiciler, bu ürünün İsrail menşeli olmasından dolayı satın almaktan kaçınmaktadır.