Çitos Efe Olarak Bilinen Efe Koçyiğit'in Son Halini Görenler İnanamadı
2016 yılında “Çocuktan Al Haberi” programında şivesi ve yemeğe olan düşkünlüğü ile fenomen haline gelen Çitos Efe'nin son hali ortaya çıktı. 12 yaşında olan Efe Koçyiğit'i görenler gözlerine inanamadı.
Kaynak: Haber Merkezi
2016 yılında “Çocuktan Al Haberi” programına katılarak sempatik davranışları şivesi ve yemeğe olan düşkünlüğü ile milyonların sevgisini kazanmıştı. Uzun süre ekranlardan uzak kalan “Çitos Efe” lakaplı Efe Koçyiğit'in son hali ortaya çıktı. Sosyal medyada gündem olan Çitos Efe'nin büyümüş halini görenler gözlerine inanamadı.
Yemeğe olan düşkünlüğüyle hafızalara kazınan Efe Koçyiğit, programda kısa sürede fenomen haline gelince bakanlık duruma el atmıştı. Bakanlık, ekrana çıkan çocukların ekonomik olarak sömürülmelerini engellemeye çalışılarak, küçük Efe'nin obezite konusunda ailesine uyarıda bulunmuştu.
12 yaşında olan Efe Koçyiğit, geçtiğimiz günlerde Hayrettin'in sunduğu “Kaos Show”a katıldı. Sosyal medyada büyük ilgi gören Çitos Efe'ye “Maşallah, ne kadar büyümüşsün!”, “Hiç değişmemişsin” gibi yorumlar yapıldı.