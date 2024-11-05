Çitos Efe Olarak Bilinen Efe Koçyiğit'in Son Halini Görenler İnanamadı

2016 yılında “Çocuktan Al Haberi” programına katılarak sempatik davranışları şivesi ve yemeğe olan düşkünlüğü ile milyonların sevgisini kazanmıştı. Uzun süre ekranlardan uzak kalan “Çitos Efe” lakaplı Efe Koçyiğit'in son hali ortaya çıktı. Sosyal medyada gündem olan Çitos Efe'nin büyümüş halini görenler gözlerine inanamadı.