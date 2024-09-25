Çiftlik Bank Davasında 'Tosuncuk' İçin Rekor Hapis Talebi
Çiftlik Bank davasında yargılanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın için, savcılık tarafından 88 bin 302 yıla kadar hapis cezası istendi. Dava kapsamında Mehmet Aydın, ağabeyi Fatih Aydın ve aralarında Osman Naim Kaya'nın da bulunduğu 20 sanık yargılanıyor.
Kaynak: AA
Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Mehmet Aydın, Fatih Aydın ve Osman Naim Kaya için "Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık", "suç örgütü kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplam 88 bin 302'şer yıl hapis cezası talep edildi. Dava dosyasında "kara kutu" olarak nitelendirilen ve tutuksuz yargılanan Osman Naim Kaya da yeniden tutuklandı.
Çiftlik Bank sistemiyle birçok kişinin mağdur olmasına yol açan Mehmet Aydın, 3 Temmuz 2021'de tutuklanmıştı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, diğer sanıklar mahkeme salonunda hazır bulundu. Mütalaaya karşı savunma yapmak için Mehmet Aydın ve Fatih Aydın ek süre talep etti. Tutuksuz sanık Osman Naim Kaya ise suç işlendiği dönemde Türkiye'de olmadığını savunarak serbest kalma talebinde bulundu.
Mahkeme, Mehmet ve Fatih Aydın'ın tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıklar Osman Naim Kaya, Cafer Çolak ve Serdal Dostdoğru'nun ise kaçma şüphesi nedeniyle tutuklanmasına karar verdi. Diğer 14 sanık hakkında da tutuklama amacıyla yakalama kararı çıkarıldı. Duruşma, sanıkların savunma yapmaları için ertelendi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık" ve "Ticari şirket faaliyetleri kapsamında dolandırıcılık" suçlarından 86 bin 114 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.