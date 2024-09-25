Çiftlik Bank Davasında 'Tosuncuk' İçin Rekor Hapis Talebi

Mahkeme, Mehmet ve Fatih Aydın'ın tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıklar Osman Naim Kaya, Cafer Çolak ve Serdal Dostdoğru'nun ise kaçma şüphesi nedeniyle tutuklanmasına karar verdi. Diğer 14 sanık hakkında da tutuklama amacıyla yakalama kararı çıkarıldı. Duruşma, sanıkların savunma yapmaları için ertelendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık" ve "Ticari şirket faaliyetleri kapsamında dolandırıcılık" suçlarından 86 bin 114 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.