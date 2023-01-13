Çifte cinayette kan donduran detaylar: Hakime sorduğu soru pes dedirtti
Kartal'da Mustafa Payan'ın(23) eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen Dilara Gültay(22) ile Cansu Demirel'i(30) öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu olayla ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Kartal'da yaşanan korkunç olayda Dilara Gültay, Cansu Demirel'le birlikte Mustafa Payan'ın evine gitmiş, iddiaya göre gece saatlerinde Mustafa Payan, iki genç kadını öldürüp bileklerini keserek intihar girişiminde bulunmuştu.
Cinayetin ardından Payan'ın hastaneye gitmesi sonucu korkunç olay ortaya çıkmış, cinayet evinde yapılan incelemede şırınga, fare zehri ve uyuşturucu bulunurken Gültay ve Demirel'in ailelerinin kızları hakkında kayıp başvurunda bulundukları öğrenilmişti.
KORKUNÇ CİNAYETE SORUŞTURMA
Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Hastanedeki tedavisinin ardından şüpheli Mustafa Payan, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından şüpheli adam İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
SEVGİLİSİNİ LASTİKLE, ARKADAŞINI BIÇAKLA ÖLDÜRMÜŞ
Savcılık, şüpheli Payan'ın olay günü sevgilisi Dilara Gültay'ı evine çağırdığını, sevgilisinin kendisini aldattığını iddia ederek tartışma çıkardığını ve Gültay'ı darp ederek banyoya götürdüğü belirtti.