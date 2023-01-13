Çifte cinayette kan donduran detaylar: Hakime sorduğu soru pes dedirtti

SEVGİLİSİNİ LASTİKLE, ARKADAŞINI BIÇAKLA ÖLDÜRMÜŞ

Savcılık, şüpheli Payan'ın olay günü sevgilisi Dilara Gültay'ı evine çağırdığını, sevgilisinin kendisini aldattığını iddia ederek tartışma çıkardığını ve Gültay'ı darp ederek banyoya götürdüğü belirtti.