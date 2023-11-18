CHP'li 3 belediyeden son anketler geldi: Özgür Özel 'geriye gidiş var' demişti, sonuçlar ele verdi
Asal Araştırma, CHP'li başkanlar tarafından yönetilen üç büyükşehirde yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Adana, Hatay ve Antalya'da yapılan ankete göre belediye başkanını başarısız bulanların oranı dikkat çekti.
CHP Genel Başkanı Özel, 15 Kasım'da yaptığı açıklamada 11 büyükşehir belediyesinden yeniden adaylığı kesinleşen İstanbul, Ankara ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı dışındaki başkanlardan sadece üçünün seçildiği güne göre ‘geriye gittiğini’, geri kalan illerle ilgili sorun görünmediğini, son kararın ise örgütlere ait olduğunu ifade etmişti.
Özel'in açıklamalarının ardından gözler CHP'li büyükşehir belediyelerine çevrilmişti. Tam da bu noktada araştırma şirketlerinden gelecek sonuçlar beklenmeye başlanmıştı.
Asal Araştıra Şirketi, 2019 seçimlerinde CHP'nin kazandığı Adana, Hatay ve Antalya şehirlerinde bir anket yaptı. Anket şirketi, seçmene, "Belediye başkanını değerlendirdiğinizde genel olarak ne ölçüde başarılı buluyorsunuz?" diye sordu.
ADANA
Asal Araştırma şirketi, Adana'da yaşayan 1675 kişiyle görüştü. 1-4 ekim tarihleri arasında yapılan çalışmada seçmene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar soruldu. Ankete verilen yanıtlar şöyle:
Başarısız: Yüzde 45,6
Başarılı: Yüzde 33
Ne başarılı, ne başarısız: Yüzde 13,2
Cevap yok: Yüzde 8,2.
2019 yerel seçimlerinde Zeydan Karalar, yüzde 53,63 oy alarak belediye başkanı seçildi. İkinci sırada yer alan MHP'nin adayı Hüseyin Sözlü ise yüzde 42,83 oy aldı.
HATAY
6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ağır yıkım yarattığı, binlerce yurttaşımızın hayatını kaybettiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş için verilen yanıtlar şöyle:
Başarısız: Yüzde 43,2
Başarılı: Yüzde 31,3
Ne başarılı, ne başarısız: Yüzde 13,9
Cevap yok: Yüzde 11,6
Lütfü Savaş, 2019 yerel seçimlerinde Hatay'da yüzde 55,16 oy alarak belediye başkanlığına seçildi. AKP'nin adayı İbrahim Güler ise kentte yüzde 42,81 oy aldı.
ANTALYA
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra uzun bir süre koronavirüs ile mücadele eden ve daha sonra görevinin başına dönen Muhittin Böcek'le ilgili verilen yanıtlar ise şöyle:
Başarısız: Yüzde 40,9
Başarılı: Yüzde 34,2
Ne başarılı, ne başarısız: Yüzde 12,6
Cevap yok: Yüzde 12,3
2019 yerel seçimlerinde Böcek, yüzde 50,62 oy alarak belediye başkanı seçildi. AKP'nin adayı Menderes Türel ise yüzde 46,27 oy aldı.