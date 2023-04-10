Cem Garipoğlu'nun mezarıyla ilgili mahkemeden karar

İstanbul’da 14 yıl önce Münevver Karabulut’u vahşice öldüren ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu davası ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için bir üst mahkemeye yapılan başvuruda reddedildi.