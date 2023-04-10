Cem Garipoğlu'nun mezarıyla ilgili mahkemeden karar
14 yıl önce vahşice öldürülen Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut’un Cem Garipoğlu’nun ölmediği iddiası üzerine mezarın açılması talebi reddedilmişti. Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, reddedilen karar için bir üst mahkemeye itirazda bulundu ancak yine reddedildi.
İstanbul’da 14 yıl önce Münevver Karabulut’u vahşice öldüren ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu davası ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için bir üst mahkemeye yapılan başvuruda reddedildi.
İLK BAŞVURU 10 AY ÖNCE YAPILMIŞTI
Cem Garipoğlu’nun cezaevinde intihar etmediğini savunarak, kaçtığını veya kaçırıldığını öne süren Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, avukatı Dr Rezan Epözdemir aracılığı ile 10 ay önce ilk kez suç duyurusunda bulunmuştu. Yapılan ilk başvuru savcılık tarafından "kovuşturmaya yer olmadığına" kanaat getirilerek reddedilmişti.
SAVCILIK “DNA UYUMLU” DEDİ
Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebi reddeden savcılık, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılan incelemede ölen kişiden alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99.99 uyum olduğunu belirtti.
AİLE, AVUKATI ARACILIĞIYLA İTİRAZ ETTİ
Yaşanan bu karar üzerine Karabulut Ailesi'nin avukatı Dr. Rezan Epözdemir harekete geçti. Epözdemir bu kez ret kararına itiraz ederek şikayet dilekçesini verdi.