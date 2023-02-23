Celal Şengör, olası bir felakette en riskli şehri açıkladı: Yanlış yere inşa edilmiş

Mesela Erzincan. Hatta 1939 depremi olunca İhsan Hoca, ‘Bizler o zaman İsmet İnönü’ye söyledik. Şehri taşıyalım dedik.’ demişti. İnönü de demiş ki, ‘Devletimizin şu anki iktisadi gücü bütün şehri taşımaya yetmez.’ Çünkü Erzincan bir çöküntü ovasının içinde oturuyor. Dolayısıyla sakat bir yerde.