Canan Karatay'dan Covid aşısı olanlara hayati uyarı: 'Örtbas etmeye çalışıyorlar'

YENİ VARYANT İÇİN YENİ AŞI YOLDA

Sağlık kuruluşları ve CVS gibi büyük eczane zincirleri, Omicron varyantına karşı geliştirilen yeni COVID aşısını önümüzdeki aydan itibaren erişime açacaktı. Ancak Eris varyantıyla yeni çalışmaların sinyalleri verildi.