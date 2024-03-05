Çanakkale depremi, beklenen büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzman isim "İstanbul nüfusunun azaltılması gerek" diyerek anlattı

“250 yıllık periyota bakıldığında ne söylenebilir?” sorusuna ise Şükrü Ersoy, şu yanıtı verdi:

"Elbette her şey bağlantılı ama geçmişe bakarak olasılık hesapları yapılıyor. Kıta hareketlerini de ölçüyoruz. Buna göre gerilimin fazla olduğu depremin yaklaştığını söyleyebiliriz. Ama saatini gününü söyleyemeyiz. Şu anda bile büyük bir depremle karşılaşabiliriz. İstanbul için değil de kuzey kol için 250 yıl periyodu konuşulabilir."