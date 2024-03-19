Çanakkale anketinde dikkat çeken sonuç: Tam 11 puan fark atıyor

Bulgu Kamuoyu Araştırma’nın Çanakkale araştırmasından dikkat çeken sonuçlar çıktı. Araştırmaya göre, birinci sıradaki aday arkasından gelen adaya tam 11 puan fark atıyor.

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Çanakkale anketinde dikkat çeken sonuç: Tam 11 puan fark atıyor - Resim: 1

Bulgu Kamuoyu Araştırma’nın Çanakkale’de yaptığı yerel seçim anketinin sonuçları paylaşıldı.

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Çanakkale anketinde dikkat çeken sonuç: Tam 11 puan fark atıyor - Resim: 2

Araştırma 15 Mart’ta yapılırken, bin 200 kişi ile görüşüldüğü bildirildi. Yapılan ankette ilk sıradaki isim, büyük fark attı.

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Çanakkale anketinde dikkat çeken sonuç: Tam 11 puan fark atıyor - Resim: 3

Ankette katılımcılara "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye soruldu.

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Çanakkale anketinde dikkat çeken sonuç: Tam 11 puan fark atıyor - Resim: 4

Araştırmada, CHP’nin adayı Muharrem Erkek, 40.6 puan ile ilk sırada yer aldı.

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Çanakkale anketinde dikkat çeken sonuç: Tam 11 puan fark atıyor - Resim: 5

Cumhur İttifakı'nın adayı Jülide İskenderoğlu 29.7 puan ile Muharrem Erkek'in arkasında yer aldı.

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Çanakkale anketinde dikkat çeken sonuç: Tam 11 puan fark atıyor - Resim: 6

İYİ Parti’nin iddialı adayı Burak Kunt’un ise yüzde 23.8 puanda kaldığı belirtildi.

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Çanakkale anketinde dikkat çeken sonuç: Tam 11 puan fark atıyor - Resim: 7

DEM Parti'nin adayı Canan Aytaç'ın 2.5, Zafer Partisi'nin adayı Bilge Gündüz 2.8 ve Yeniden Refah Partisi'nin adayı Cahit Bolelli'nin ise 0.6 puanda olduğu görüldü.

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Çanakkale anketinde dikkat çeken sonuç: Tam 11 puan fark atıyor - Resim: 8
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