BYD'nin Piyasaları Sallayacak Lüks Modeli Sahneye Çıkıyor: Net Tarih Verildi
BYD’nin lüks markası Denza tarafından geliştirilen Denza Z9 GT’nin tanıtım tarihi belirlendi. Hem hibrit hem de tam elektrikli versiyonlarıyla dikkat çeken bu yeni model, otomobil dünyasında büyük bir merak uyandırdı.
Kaynak: ShiftDelete
BYD, elektrikli otomobil pazarındaki yerini daha da sağlamlaştırmak için Denza Z9 GT modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Lüks segmentte konumlanan bu araç, 20 Eylül’de yapılacak lansman etkinliğiyle tüm detaylarıyla ortaya çıkacak. Z9 GT, sportif tasarımı ve premium wagon formuyla dikkat çekecek.
HİBRİT VERSİYONU
Denza Z9 GT’nin hibrit versiyonu, 2 litrelik turbo motor ve üç elektrikli motor kombinasyonuyla 640 kW (yaklaşık 858 beygir) güç üretebiliyor. Bu güçlü motor, araca 1100 km menzil sunarken, sadece benzinle kullanıldığında 100 km’de 5.6 litre yakıt tüketimi sağlıyor.
TAM ELEKTRİKLİ VERSİYONU
Tam elektrikli BEV versiyonu, hibrit motordan daha yüksek performans sunuyor. Üç elektrikli motoruyla 710 kW (yaklaşık 952 beygir) güç üretebilen Z9 GT, 630 km menzil kapasitesine sahip. Elektrikli versiyon, 0’dan 100 km/s hıza sadece 3.4 saniyede ulaşabiliyor. Hibrit motoru ile de 0’dan 100 km/s hıza 3.6 saniyede çıkabiliyor.
Şu anda Çinli müşteriler, beş farklı donanım seçeneğiyle ön sipariş verebiliyor. Aracın Eylül ayı sonlarında teslim edilmesi planlanıyor. BYD Denza Z9 GT’nin fiyatı yaklaşık 43 bin Euro’dan başlıyor ve 53 bin 200 Euro’ya kadar çıkabiliyor. Ayrıca, yeni modelin Avrupa pazarına da gireceği bildirildi.