BYD'nin Piyasaları Sallayacak Lüks Modeli Sahneye Çıkıyor: Net Tarih Verildi

BYD, elektrikli otomobil pazarındaki yerini daha da sağlamlaştırmak için Denza Z9 GT modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Lüks segmentte konumlanan bu araç, 20 Eylül’de yapılacak lansman etkinliğiyle tüm detaylarıyla ortaya çıkacak. Z9 GT, sportif tasarımı ve premium wagon formuyla dikkat çekecek.

HİBRİT VERSİYONU

Denza Z9 GT’nin hibrit versiyonu, 2 litrelik turbo motor ve üç elektrikli motor kombinasyonuyla 640 kW (yaklaşık 858 beygir) güç üretebiliyor. Bu güçlü motor, araca 1100 km menzil sunarken, sadece benzinle kullanıldığında 100 km’de 5.6 litre yakıt tüketimi sağlıyor.