Büyük İddia, 2,3 ve 4 Numaralı Yumurtalar Zehirli mi? Bakanlık Devreye Girdi
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde 2,3 ve 4 numaralı yumurtaların zehirli olduğu öne sürüldü. Milyonlarca yumurta tüketen vatandaşı tedirgin eden bu iddia sosyal medyada yumurta tartışmasına neden oldu. Bu iddia sonrası açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı, yumurtaların üzerinde bulunan yumurtaların ne anlama geldiğini aktardı.
Yumurtaların üzerinde yazan 2,3 ve 4 numaralılar zehirli mi? Sosyal medyaya yansıyan bilgiler üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Sosyal medyada yayılan bir video, yumurta kabuğu üzerindeki kodlar hakkında dikkat çekici iddialar ortaya attı.
Videoda, yalnızca 0 ve 1 ile başlayan yumurtaların tüketilebilir olduğu, 2 ve 3 numaralı yumurtaların ise zararlı olduğu iddia edildi. Özellikle 2, 3 ve 4 ile başlayan yumurtaların nitrofuran içerdiği öne sürüldü. Bu iddialar üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçerek konuya açıklık getirdi.
Bakanlığın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, yumurtaların üzerindeki kodların aslında tavukların yetiştirilme yöntemini ifade ettiğini ve zararlı olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti. Yapılan açıklamaya göre, yumurta üzerindeki kodlar tavukların nasıl yetiştirildiği hakkında bilgi veriyor. Örneğin, "0" kodu organik yetiştiriciliği, "1" açık dolaşıma erişim sağlayan serbest tavukçuluğu, "2" kümeste kafessiz serbest dolaşan tavukçuluğu, "3" ise kafesli yetiştiriciliği simgeliyor. Sosyal medyada iddia edildiği gibi bir "4" kodunun ise olmadığı net bir şekilde ifade edildi.
Ayrıca, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, hangi yetiştirme yönteminden elde edilirse edilsin tüm yumurtaların veteriner ilaçlar yönünden düzenli olarak denetlendiğini ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmesi durumunda gerekli yasal işlemlerin yapıldığını vurguladı. Bakanlık’tan yapılan açıklama şöyle:
"Bu alanda '4' diye bir yetiştiricilik kodu bulunmamaktadır. Sosyal medya paylaşımlarında ifade edildiği gibi '2', '3' veya '4' numara ile başlayan yumurtaların ilaçlı olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bu numaralar yumurtacı tavuğun yetiştirilme metodunu ifade etmektedir. Hangi yetiştiricilik türünden elde edilirse edilsin yumurtalar, nitrofuran dahil diğer veteriner ilaçlar yönüyle denetlenmektedir. Olumsuzluk tespiti durumunda 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında işlem uygulanmaktadır."