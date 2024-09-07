Büyük İddia, 2,3 ve 4 Numaralı Yumurtalar Zehirli mi? Bakanlık Devreye Girdi

Bakanlığın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, yumurtaların üzerindeki kodların aslında tavukların yetiştirilme yöntemini ifade ettiğini ve zararlı olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti. Yapılan açıklamaya göre, yumurta üzerindeki kodlar tavukların nasıl yetiştirildiği hakkında bilgi veriyor. Örneğin, "0" kodu organik yetiştiriciliği, "1" açık dolaşıma erişim sağlayan serbest tavukçuluğu, "2" kümeste kafessiz serbest dolaşan tavukçuluğu, "3" ise kafesli yetiştiriciliği simgeliyor. Sosyal medyada iddia edildiği gibi bir "4" kodunun ise olmadığı net bir şekilde ifade edildi.