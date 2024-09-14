Bursa’dan İngiliz Kraliyet Ailesinin Sofrasına Uçuyor: Avrupalılar Ona Hasta, 50 Milyon Dolar Getiriyor

Birliği'nden eylülün başında coğrafi tescil alan, dönemin İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in 2008 yılında Bursa'ya yaptığı ziyarette tadına hayran kalması ile ünü İngiltere'ye ulaşan ve Buckingham Sarayı'nın sofralarında yer alınca adını tüm dünyaya duyuran 'Bursa Siyahı', rengi, tadı, aroması, büyüklüğü ve dayanıklılığı ile tercih ediliyor. Mevsimsel sıcaklıklara bağlı olarak ağustos ayının ilk ya da ikinci haftası hasadı başlanan incirler, ağaçların dallarından özenle toplandıktan sonra bahçede Avrupa yolculuğu için hazırlanıyor.

Türkiye'deki üretiminin yüzde 90'ını karşılayan Bursa'nın siyah inciri, dönemin İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in 2008 yılında Bursa'ya yaptığı ziyaretle adını tüm dünyaya duyurdu. 2'nci Elizabeth, Bursa'da kendisine ikram edilen ve tadına hayran kaldığı siyah inciri, İngiltere'ye döndüğünde Prens William'ın o dönem hamile olan eşi Kate Middleton'a sabah bulantıları için önerince 'Bursa Siyahı' da Buckingham Sarayı'nın sofralarındaki yerini aldı. Böylelikle 'Bursa Siyahı'nın ihracat yolculuğu da başlamış oldu. 2023 yılında Bursa'da 28 bin ton civarında incir üretimi yapılırken, bu ürünün yüzde 60 ila 70'i yaş olarak ihraç edildi. Her yıl Türkiye'ye 45-50 milyon dolar döviz girdisi sağlayan 'Bursa Siyahı', rengi, tadı, aroması, büyüklüğü ve dayanıklılığı ile tercih ediliyor.