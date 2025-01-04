Burada Yaşayan Köşeyi Döndü: Ankara'nın En Güzel Köyü Seçildi

ANKARA'NIN KÜLTÜREL MİRASI

Ankara, sadece köyleriyle değil, aynı zamanda zengin bir tarihe sahip bir şehir. Hititler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Ankara, günümüzde de bu zengin kültürel mirası yaşatıyor. Başkentteki müzeler, tarihi yapılar ve arkeolojik kazılar, ziyaretçilere şehrin geçmişini keşfetme fırsatı sunuyor.