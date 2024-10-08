Bunu Yapmayan Tapu Sahipleri Yandı: Kayıtlar İptal Olacak 15 Gün Süre Verildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, tapu sahiplerini ilgilendiren yeni bir düzenlemeyi duyurdu. Ülke genelinde uygulanacak düzenleme ile tüm tapu sahiplerinden belirli bir belgenin alınması zorunlu hale getirildi ve bunun için 15 günlük süre tanındı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni uygulamanın amacı, tarımsal faaliyetlerin daha verimli ve şeffaf bir şekilde izlenmesi olarak açıklanırken, bu doğrultuda Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinde bazı önemli değişiklikler yapıldığı belirtildi. Düzenleme, çiftçilerin kayıt süreçlerini ve sistemin güncellenme esaslarını içeriyor.
KAYITLAR TEK TEK İPTAL EDİLECEK
Taahhütnameye konu olan arazilerin kaydı, uydu görüntüleri ya da belirlenen tespit komisyonlarının raporlarına göre yapılacak. Mirasçılar ya da hissedarların itiraz etmesi durumunda, itiraz edilen hisselere ait alanlar sistemden çıkarılacak.
MİRAS HİSSELERİNDE DÜZENLEME
Verasetten gelen hisselerle ilgili olarak yapılan itirazlar, mevcut üretim yılı itibarıyla taahhütname süresi sona erene kadar geçerli sayılacak. Bu sayede tarımsal faaliyetlerin daha düzenli ve kontrol edilebilir bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.
MİRASÇILIK BELGESİ ZORUNLU OLACAK
Veraset yoluyla iştirak edilen arazilerde, hissedarlar veya mirasçılar tarafından yapılan itirazlar, ilgili kayıtların geçerliliğini etkileyebilir. Bu durumda, mirasçılardan mirasçılık belgesi sunmaları istenecek. Kendi hissesi olmayan kişiler ise, kira sözleşmesi veya taahhütname gibi belgelerle başvuruda bulunabilecek.