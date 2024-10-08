Bunu Yapmayan Tapu Sahipleri Yandı: Kayıtlar İptal Olacak 15 Gün Süre Verildi

KAYITLAR TEK TEK İPTAL EDİLECEK

Taahhütnameye konu olan arazilerin kaydı, uydu görüntüleri ya da belirlenen tespit komisyonlarının raporlarına göre yapılacak. Mirasçılar ya da hissedarların itiraz etmesi durumunda, itiraz edilen hisselere ait alanlar sistemden çıkarılacak.

MİRAS HİSSELERİNDE DÜZENLEME

Verasetten gelen hisselerle ilgili olarak yapılan itirazlar, mevcut üretim yılı itibarıyla taahhütname süresi sona erene kadar geçerli sayılacak. Bu sayede tarımsal faaliyetlerin daha düzenli ve kontrol edilebilir bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.