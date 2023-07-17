Bunu yapan ev sahipleri yandı! Yüz bin lirayı aşkın ceza....

Yüksek öğrenimini sürdürmek için gittiği şehirde ev kiralamak isteyen genç, emlakçı ve ev sahibinin, 'Evimiz aileye, bayan öğrenciye uygundur' cevabıyla sarsıldı. Hayatının şokunu yaşayan erkek öğrencinin müracaatını değerlendiren Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), hem emlakçı, hem ev sahibi hem de kiralık ilanı yayınlayan internet sitesine ceza yağdırdı. Kurum, üç muhataba toplamda 102 bin TL ceza kesti.

