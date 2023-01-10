Bunları söylemeden önce iki kez düşünün: İşte mahkemenin hakaret saydığı kelimeler!
Hangi kelimelerin hakaret sayıldığı konusu uzun yıllardır netlik kazanmamışken, Yargıtay'ın daha önce "hakaret" kararı verdiği kelimeler belli oldu. İşte mahkemenin hakaret olarak kabul ettiği kelimeler.
Ceza Hukuku Akademisi, Yargıtay kararları üzerinde yaptığı çalışmalar ile mahkemenin hakaret saydığı kelimeleri belirledi.
İşte Yargıtay tarafından verilen kararlara atıf yapılarak hazırlanan hakaret sayılan kelimeler:
ACİZ: Yargıtay 4. Ceza Dairesi (E:2020/9665 K:2020/17104 T:19.11.2020)
AÇ KÖPEK: Yargıtay 4.Ceza Dairesi (E.2012 /21505 K:2014/11626 T:10.04.2014)
ADALET PARAYLA SATIN ALINMIŞTIR: YARGITAY 4.Ceza Dairesi (E:2013/35386 K:2014/5644 T:20.02.2014)
ADALETİNİZİ SİNKAF EDEYİM: YARGITAY 15. Ceza Dairesi (E:2012/6180 K:2012/41043 T:11.09.2012)
AĞZINA S.ÇARIM: YARGITAY 14.Ceza Dairesi (E:2016/4392 K:2016/3697 T:13.04.2016)
AHBAP ÇAVUŞ: YARGITAY 4.Ceza Dairesi (E:2005/13691 K:2007/2556 T:19.03.2007)
AHLAKSIZ: YARGITAY 4.Ceza Dairesi (E:2020/9570 K:2020/15403 T:05.11.2020)
AHMAK: YARGITAY Ceza Genel Kurulu (2009/4-196 K:2009/248 T:27.10.2009)
AL LAN BU PARAYI: YARGITAY 5.Ceza Dairesi (E:2014/10051 K:2018/14 T:08.01.2018)