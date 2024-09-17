Bu Uygulamaları Telefonunuzdan Hemen Silin: Kartınızdan Para Çekiyor
Android kullanıcılarına yönelik yeni bir uyarı yapıldı. Uzmanlar, tehlike oluşturabilecek 12 uygulamanın silinmesini önerdi ve bu uygulamaların kredi kartı bilgilerinizi kullanarak para çekme riski taşıdığına dikkat çekti. Hangi uygulamalara dikkat etmeniz gerektiği açıklandı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Akıllı telefonlar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda, ancak bu durum beraberinde bazı güvenlik risklerini de getiriyor. Uzmanlar, telefonlara yüklenen uygulamaların kişisel verilerimize ve banka bilgilerimize erişme olasılığına dikkat çekerek, kullanıcıları güvenlik konusunda uyarıyor.
Özellikle Android cihazlar üzerinde yapılan çalışmalar, bazı uygulamaların güvenlik açıklarına sahip olduğunu ve bu uygulamalar aracılığıyla kimlik ve kredi kartı gibi hassas bilgilere erişilebileceğini gösteriyor.
Son dönemde uzmanlar, kullanıcıları bazı uygulamaların cihazlardan silinmesi gerektiği konusunda uyardı. Bu uyarılar, özellikle aşırı reklam içeren uygulamaların hem teknik açıdan telefonlara zarar verdiği hem de şifrelerin çalınmasına yol açabilecek riskler taşıdığına işaret ediyor.
Uzmanların silinmesini önerdiği uygulamalar şunlardır:
High-Speed Camera
Smart Task Manager
Flashlight+
K-Dictionary
Quick Note
Currency Converter
Joycode
EzDica
Instagram Profile Downloader
Ez Notes
A Calculator (Kore uygulaması)
Bu uygulamaların cihazlarınızda bulunması durumunda, güvenlik risklerinden korunmak için bir an önce kaldırmanız tavsiye ediliyor.