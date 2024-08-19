Bu Şehirlerde Dert Tasa Yok! Türkiye'nin En Mutlu 10 İli Belli Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülkenin en mutlu illerini açıkladı. Listede Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep gibi büyükşehirlerin yer almaması dikkat çekti. İşte Türkiye'nin en mutlu illeri...
10. Şırnak - Yüzde 71.36 mutluluk oranı
9. Siirt - Yüzde 71.65 mutluluk oranı
8. Uşak - Yüzde 72.34 mutluluk oranı
7. Düzce - Yüzde 72.77 mutluluk oranı
6. Çankırı - Yüzde 73.5 mutluluk oranı
5. Kütahya - Yüzde 73.76 mutluluk oranı
4. Kırıkkale - Yüzde 75.48 mutluluk oranı
3. Bayburt - Yüzde 75.91 mutluluk oranı
2. Afyonkarahisar - Yüzde 76.43 mutluluk oranı
1. Sinop - Yüzde 77.66 mutluluk oranı