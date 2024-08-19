Bu Şehirlerde Dert Tasa Yok! Türkiye'nin En Mutlu 10 İli Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülkenin en mutlu illerini açıkladı. Listede Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep gibi büyükşehirlerin yer almaması dikkat çekti. İşte Türkiye'nin en mutlu illeri...

Mutluluk Sinop Afyon Şırnak Uşak
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Bu Şehirlerde Dert Tasa Yok! Türkiye'nin En Mutlu 10 İli Belli Oldu - Resim: 1

10. Şırnak - Yüzde 71.36 mutluluk oranı

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Bu Şehirlerde Dert Tasa Yok! Türkiye'nin En Mutlu 10 İli Belli Oldu - Resim: 2

9. Siirt - Yüzde 71.65 mutluluk oranı

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Bu Şehirlerde Dert Tasa Yok! Türkiye'nin En Mutlu 10 İli Belli Oldu - Resim: 3

8. Uşak - Yüzde 72.34 mutluluk oranı

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Bu Şehirlerde Dert Tasa Yok! Türkiye'nin En Mutlu 10 İli Belli Oldu - Resim: 4

7. Düzce - Yüzde 72.77 mutluluk oranı

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Bu Şehirlerde Dert Tasa Yok! Türkiye'nin En Mutlu 10 İli Belli Oldu - Resim: 5

6. Çankırı - Yüzde 73.5 mutluluk oranı

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Bu Şehirlerde Dert Tasa Yok! Türkiye'nin En Mutlu 10 İli Belli Oldu - Resim: 6

5. Kütahya - Yüzde 73.76 mutluluk oranı

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Bu Şehirlerde Dert Tasa Yok! Türkiye'nin En Mutlu 10 İli Belli Oldu - Resim: 7

4. Kırıkkale - Yüzde 75.48 mutluluk oranı

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Bu Şehirlerde Dert Tasa Yok! Türkiye'nin En Mutlu 10 İli Belli Oldu - Resim: 8

3. Bayburt - Yüzde 75.91 mutluluk oranı

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Bu Şehirlerde Dert Tasa Yok! Türkiye'nin En Mutlu 10 İli Belli Oldu - Resim: 9

2. Afyonkarahisar - Yüzde 76.43 mutluluk oranı

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Bu Şehirlerde Dert Tasa Yok! Türkiye'nin En Mutlu 10 İli Belli Oldu - Resim: 10

1. Sinop - Yüzde 77.66 mutluluk oranı

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