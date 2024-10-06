Bu Model Telefonunuz Varsa Sakın Güncellemeyin: Geri Dönüşü Yok

Sorunlar, güncellemeyi indiren bazı kullanıcıların cihazlarının önyükleme döngüsünde takılı kalması ve sonuç olarak açılmamasıyla kendini gösteriyor. Etkilenen kullanıcılar, telefonlarını kullanabilmek için fabrika ayarlarına sıfırlamak zorunda kalıyor. Ancak bu durum, yedeklenmiş verilerin kaybı riskini de beraberinde getiriyor, bu yüzden bu çözüm pek de tercih edilmiyor.