Bu Model Telefonunuz Varsa Sakın Güncellemeyin: Geri Dönüşü Yok
Samsung'un son yayımladığı güncellemenin, Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 serisi akıllı telefonlarda bazı sorunlara yol açtığı bildirildi. Kullanıcıların son güncellemelerle karşılaştığı bu olumsuz durum, özellikle eski modellerde belirgin bir şekilde ortaya çıkmaya başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Sorunlar, güncellemeyi indiren bazı kullanıcıların cihazlarının önyükleme döngüsünde takılı kalması ve sonuç olarak açılmamasıyla kendini gösteriyor. Etkilenen kullanıcılar, telefonlarını kullanabilmek için fabrika ayarlarına sıfırlamak zorunda kalıyor. Ancak bu durum, yedeklenmiş verilerin kaybı riskini de beraberinde getiriyor, bu yüzden bu çözüm pek de tercih edilmiyor.
BİRÇOK MODELDE SORUN YAŞANIYOR
Bununla birlikte, sorun sadece Galaxy S10 ve Note 10 serisi ile sınırlı kalmıyor; bazı Galaxy M51 ve Galaxy A90 kullanıcılarının da benzer problemlerle karşılaştığı bildirildi. Samsung, yaşanan sorunların ardından resmi bir açıklama yaparak, Android 12 işletim sistemi kullanan Galaxy cihazlardaki SmartThings uygulamasının en son sürümünden kaynaklanan problemler nedeniyle güncellemeleri askıya aldığını duyurdu.