Bu kez AFAD uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat, sağanak geliyor!
AFAD'dan yapılan açıklamada, Muğla, Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, Antalya merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yarın Güneybatı Anadolu'daki dört il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre, yarın Muğla, Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, Antalya merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği belirtildi.
Açıklamada sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
METEOROLOJİ'DEN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre; yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak. Ayrıca hemen her yerde yağış görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerine karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde yağışların olacağı tahmin ediliyor.