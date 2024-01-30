Bu illerde yaşayanlar dikkat: Perşembe günü sıcaklıklar yükseliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, perşembe günü hava sıcaklıklarının yükseleceği illeri açıkladı.
Türkiye'ye Karadeniz üzerinden giriş yapan soğuk hava dalgası yavaş yavaş etkisini kaybediyor. Perşembe gününden itibaren yurt genelinde sıcaklıkların etkisini artırması bekleniyor.
"YAĞIŞLAR KÜÇÜK ALANDA GÖRÜLECEK"
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Sıcaklıklar iki üç gün daha mevsim normalleri civarında seyrediyor ancak perşembe gününden itibaren sistem artık hemen hemen etkisini kaybedecek diyebiliriz. Hem sıcaklıklar artacak hem de yağış oldukça küçük bir alanda görülecek" dedi.
"SİSTEM ETKİSİNİ KAYBEDECEK"
Çelik, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada soğuk ve yağışlı sistemin yurt genelinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.
Çelik, önümüzdeki 2 gün daha kuzeybatı ve güney bölgelerinde yağış olacağını belirterek, "Sıcaklıklar iki üç gün daha mevsim normalleri civarında seyrediyor ancak perşembe gününden itibaren sistem artık hemen hemen etkisini kaybedecek diyebiliriz.
Hem sıcaklıklar artacak hem de yağış oldukça küçük bir alanda görülecek. Sadece cuma günü için Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de yağış var. Perşembeden hafta sonuna kadar önemli bir yağış yurt genelinde beklemiyoruz" diye konuştu.