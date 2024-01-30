Bu illerde yaşayanlar dikkat: Perşembe günü sıcaklıklar yükseliyor!

Hem sıcaklıklar artacak hem de yağış oldukça küçük bir alanda görülecek. Sadece cuma günü için Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de yağış var. Perşembeden hafta sonuna kadar önemli bir yağış yurt genelinde beklemiyoruz" diye konuştu.