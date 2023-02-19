Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji, 19 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Tokat'ın kuzey ve doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Van çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.