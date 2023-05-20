Bu illerde yaşayanlar dikkat: Hafta sonu planınızı unutun!
Hafta sonu yurt genelinde yağış alarmı verildi. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. Özellikle bazı kesimlerde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Kırıkkale, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Çankırı ve Hakkari ile Isparta'nın doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların batı kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın Batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Kırıkkale, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Çankırı ve Hakkari ile Isparta'nın doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.