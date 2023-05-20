Bu illerde yaşayanlar dikkat: Hafta sonu planınızı unutun!

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.