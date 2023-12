Bu cuma vizyona girecek filmler belli oldu! Korkudan komediye seyirciyle buluşacaklar

Bu Cuma (29 Aralık 2023) birbirinden farklı filmler seyircisiyle buluşacak. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör, Mutluyuz, Dogman, Karanlık Ruhlar (Bed Rest), İçimdeki Şeytan (It Lives Inside), Bir Skandal Peşinde (May December) ve Kimetsu - On Stage Entertainment District Arc filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.