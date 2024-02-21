Bu Avrupa şehirlerine otobüsle bile gidebilirsiniz!

Sofya, Bulgaristan

Ülkemizden otobüsle gidilebilecek bir diğer şehir de Bulgaristan’ın başkenti Sofya. Sıradaki seyahatiniz için otobüs camında değişen manzaraları izleyerek keyifli bir yolculuk yapabileceğiniz Sofya’yı tercih ederseniz şehirde görmeniz gereken ilk yer Aleksandr Nevski Katedrali. Sadece Sofya’nın değil tüm ülkenin sembolü sayılan katedralin yanı sıra gezi listenizde Ulusal Kültür Sarayı, Borisova Bahçe Parkı ve Ivan Vazov Ulusal Tiyatrosu da yer almalı.

Komşumuz Bulgaristan’ın başkenti Sofya, coşkulu Balkan ruhuyla sakin bir şehir düzenini birlikte sunuyor. Yaklaşık 500 yıl Osmanlı egemenliğinde kalan, öncesinde de 300 yıl Bizans’a bağlı olan Sofya’da ilk yerleşimlerin M.Ö. 7 bine dek uzandığı tahmin ediliyor.

Otobüsle seyahat ederek Sofya’ya gitmek isterseniz otobüs bileti fiyatları 990 TL’den başlıyor.