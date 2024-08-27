Böyle Vicdansızlık Olur mu? Tedavi Gördüğü İçin Kirasını Ödeyemedi, İcra ile Evden Atıldı

'SOKAKTA YAŞIYORUM ARTIK'

Tuvalet ihtiyacı için yakındaki caminin tuvaletini kullandığını, komşularının gece başına bir şey gelmemesi için yanında beklediğini anlatan Sibel Baykara, "Sokakta yaşıyorum artık. Komşularım sağ olsun bir an yalnız bırakmıyor, yemek veriyorlar. Mahallenin camisinin tuvaletini kullanıyorum. Ev sahibime 'Çıkarma beni kira artışına gideceksen de karşılarım' demiştim ama yakınının geleceğini söyledi ve bir anda çıkarttı" dedi.