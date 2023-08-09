'Borç yapılandırma' kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: Bu tarihe dikkat!
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğ'de mücbir sebep hali düzenlemesiyle 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 15 inci maddesine istinaden, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İli Gürün İlçesinde 6/2/2023 ile 31/7/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep hâli ilan edilmiş olup Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri için mücbir sebep halinin 30/11/2023 tarihine kadar devam etmesi uygun bulunmuştur" ifadesine yer verildi.
BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİ
Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ'de Mücbir sebep hali kapsamında 7440 sayılı Kanuna göre başvuru ve ödeme sürelerine yer verilerek;
"(1) Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri için mücbir sebep hali 30/11/2023 tarihinde sona ereceğinden, bu yerlerdeki dairelere 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılacak başvuruların 29/2/2024 tarihine kadar yapılması ve ödenecek birinci taksitin (peşin ödeme dâhil) 31/3/2024 (bu tarihin resmî tatile rastlaması nedeniyle 1/4/2024) tarihine, ikinci taksitin 30/4/2024 tarihine kadar (bu tarihler dâhil), diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesi gerekmektedir.