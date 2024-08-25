Bolu'da 36 Saatlik Felaket! Acı Manzara Gün Ağarınca Ortaya Çıktı, Böyle Felaket Görmediler

Yangının tanıklarından biri olan Mustafa Çelik, “Büyük bir felaketimiz oldu. Köyümüzde bir zarar yok canda ve malda. Yayla ve köyümüz yandı. Yaylada evimiz vardı yandı. 85 yaşındayım. Böyle büyük felaket bir yangın görmedim. Bu hepsi Allah'tan. Bu bize bir ibret ve ders. Milletimize geçmiş olsun” dedi.