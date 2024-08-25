Bolu'da 36 Saatlik Felaket! Acı Manzara Gün Ağarınca Ortaya Çıktı, Böyle Felaket Görmediler
Ankara'da başlayan orman yangınının sıçradığı Bolu'daki hasar gün ağarınca ortaya çıktı. 36 saatlik felaketi yaşayan köylülerden biri, "85 yaşındayım, böyle büyük bir felaket görmedim" dedi.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Köyü'nde çıkan orman yangınında alevler Bolu sınırını aşarak Gerede ilçesine bağlı Demirler köyüne sıçramıştı.
Yangına söndürülme çalışmalarına, Orman Genel Müdürlüğü ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterlerde destek verdi. 36 saati aşan yangın, müdahalelerin ardından söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede itfaiye ekipleri de herhangi bir yangının çıkma ihtimaline karşı nöbet tutuyor.
Yangının tanıklarından biri olan Mustafa Çelik, “Büyük bir felaketimiz oldu. Köyümüzde bir zarar yok canda ve malda. Yayla ve köyümüz yandı. Yaylada evimiz vardı yandı. 85 yaşındayım. Böyle büyük felaket bir yangın görmedim. Bu hepsi Allah'tan. Bu bize bir ibret ve ders. Milletimize geçmiş olsun” dedi.
Bedir Çoşkun ise, “SEDAŞ'tan geliyor, Sakarya Elektrik Dağıtım şirketinden. Dağlardaki eski direkleri değiştiriyorlar. Oradaki kaynak gibi şeylerden tutuşmuş. İşçiler söndüremeyince kaçmışlar. Her zaman kuzeyden esen rüzgar bu sefer tersine güneyden esti. Hemen AFAD ve itfaiye geldi ama yanaşamadılar dağlara. Bir hilal ay gibi köyü çevreledi” ifadelerini kullandı.