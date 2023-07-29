Bolu Mudurnu'daki esrarengiz kazıda yeni gelişme: Çok büyük hazine var!

JANDARMA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Havalandırma ve jeneratör sistemleriyle maden işçileri 2 aylık süreçte yerin metrelerce altına indi. Büyük gizlilik içerisinde süren esrarengiz kazının halen devam ettiği bildirilirken, jandarma ekipleri ise dışarıda güvenlik önlemi aldı.