Bolu Mudurnu'daki esrarengiz kazıda yeni gelişme: Çok büyük hazine var!
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde yapılan esrarengiz kazıya ilişkin yeni gelişme yaşandı. Büyük gizlilik içerisinde süren esrarengiz kazının halen devam ettiği bildirilirken, bölgede çobanlık yapan vatandaş, kazıya ilişkin konuştu.
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde Sıtkı Toy’a ait arazide Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülen adli soruşturma çerçevesinde Nisan ayında iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı.
Mayıs ayında bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nden 15 maden işçisi getirildi.
Tam teçhizat bölgeye gelen madenciler, yer altına inerek kazıya başladı.
JANDARMA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
Havalandırma ve jeneratör sistemleriyle maden işçileri 2 aylık süreçte yerin metrelerce altına indi. Büyük gizlilik içerisinde süren esrarengiz kazının halen devam ettiği bildirilirken, jandarma ekipleri ise dışarıda güvenlik önlemi aldı.