Birçok kişi bilmiyor: Kimlik ve ehliyette yeni dönem!
Teknolojinin bütün haliyle birlikte vatandaşın işlerini kolaylaştırması açısından kimlik ve ehliyet artık tek kart içerisinde hizmet verebiliyor. Randevuyla yapılan kimlik ve ehliyet birleşimi işlemleri için Nüfus Müdürlüğü'nden ücret alınmıyor.
Kimlik ve ehliyet birleşimi, Türkiye'de 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan bir uygulamadır.
Bu uygulama ile birlikte, vatandaşlar yeni kimlik kartlarına ehliyet bilgilerini de yükletebilirler.
Bu sayede, vatandaşlar artık kimlik ve ehliyetlerini ayrı ayrı taşımak zorunda kalmamakta, tek bir kart ile hem kimlik hem de ehliyet bilgilerini kullanabilmektedirler.
Kimlik ve ehliyet birleşimi için gerekli belgeler şunlardır:
- Yeni kimlik kartı,
- Eski ehliyet (varsa),
- Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf,
- Randevu belgesi.