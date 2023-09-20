Bir silahlı suç örgütü lideri daha yakalandı! Evde bulunan plakada 'MHP' detayı
Antalya'da kesinleşmiş 19 yıl 1 ay 2 gün hapis cezası bulunan silahlı suç örgütü lideri yakalandı. Evde çıkan plakalarda MHP detayı dikkat çekti.
Antalya’da 8 ayrı dosyadan 3 yıldır aranan ve hakkında 19 yıl 1 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonla gizlendiği evde kıskıvrak yakalandı.
Evde bulunan plakalardaki MHP detayı dikkat çekti.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Alanya KOM ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suç kaydı bulunan ve 8 ayrı dosyadan 3 yıldır aranan, 19 yıl 1 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Zafer Koçak’ın gizlendiği eve ortak operasyon düzenledi.
Operasyonda Koçak ikamette kıskıvrak yakalanırken, yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 56 adet fişek, 2 çift sahte plaka ele geçirildi.