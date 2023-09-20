Bir silahlı suç örgütü lideri daha yakalandı! Evde bulunan plakada 'MHP' detayı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Alanya KOM ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suç kaydı bulunan ve 8 ayrı dosyadan 3 yıldır aranan, 19 yıl 1 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Zafer Koçak’ın gizlendiği eve ortak operasyon düzenledi.