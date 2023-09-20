Bir silahlı suç örgütü lideri daha yakalandı! Evde bulunan plakada 'MHP' detayı

Antalya'da kesinleşmiş 19 yıl 1 ay 2 gün hapis cezası bulunan silahlı suç örgütü lideri yakalandı. Evde çıkan plakalarda MHP detayı dikkat çekti.

Suç örgütü Antalya MHP
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Bir silahlı suç örgütü lideri daha yakalandı! Evde bulunan plakada 'MHP' detayı - Resim: 1

Antalya’da 8 ayrı dosyadan 3 yıldır aranan ve hakkında 19 yıl 1 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonla gizlendiği evde kıskıvrak yakalandı.

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Bir silahlı suç örgütü lideri daha yakalandı! Evde bulunan plakada 'MHP' detayı - Resim: 2

Evde bulunan plakalardaki MHP detayı dikkat çekti.

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Bir silahlı suç örgütü lideri daha yakalandı! Evde bulunan plakada 'MHP' detayı - Resim: 3

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Alanya KOM ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suç kaydı bulunan ve 8 ayrı dosyadan 3 yıldır aranan, 19 yıl 1 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Zafer Koçak’ın gizlendiği eve ortak operasyon düzenledi.

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Bir silahlı suç örgütü lideri daha yakalandı! Evde bulunan plakada 'MHP' detayı - Resim: 4

Operasyonda Koçak ikamette kıskıvrak yakalanırken, yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 56 adet fişek, 2 çift sahte plaka ele geçirildi.

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