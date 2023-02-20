Bir şehir beyaza büründü: Kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu

Geçmiş yıllarda Bayburt'un kurtuluşunun kutlandığı 21 Şubat tarihinde yoğun kar yağışının yaşandığını bildiren Osman Köse isimli vatandaş ise, kar yağışını yetersiz bulduğunu ve Bayburt'ta eski kışların kalmadığını vurgulayarak, "21 Şubat'ta daha fazla kar yağardı. Kaleden kurtuluş örgütleriyle birlikte inerdik, 21 Şubat gününde Ermenileri kovarak, taş mağazalarına çıkardık, onları şehir dışına atardık. O zamanlarda kar çokça yağardı, belimize kadar gelirdi. Bu senelerde gittikçe karın azaldığını görüyoruz ama yağmurlarla beraber Allah bu durumu tamamlıyor. Kar yağışı ne kadar çok olursa su o kadar bereketli olur. Şu an yağan kar yetersiz, 50 santimetreyi bile bulmadı. En azından arazide 1 metreye yakın kar olması lazım lazım ki, su kaynakları çoğalsın. Kar yavaş yavaş eridiği müddetçe, toprağın altına sızar ve toprağın altında nem meydana getirir. Yağmur sürekli yağdığı için toprak suyu çekmez. Karı ise toprak tutar, emer suların birikmesine, suların yer altında toplanmasına sebebiyet verir. Karın bereketi daha fazladır diyebiliriz" diye konuştu.