e-Devlet'te deprem riski sorgulama nasıl yapılır?
Tüm ülkeyi yasa boğan ve gece boyunca da devam eden artçı depremlerin ardından vatandaşlar Türkiye Deprem Haritası'nı araştırmaya başladı. Evinin depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek isteyenler 'deprem riski sorgulama' ekranını aratıyor.
Türkiye, tam bir deprem ülkesi ve hemen hemen bütün illerden fay hattı geçiyor. AFAD, Türkiye Deprem Haritası’na göre ülkedeki en riski bölgeleri belirledi. Pek çok kişi oturduğu konut itibarıyla binanın deprem riskini öğrenmeye çalışıyor. Bunu öğrenebilmek için ise e-devlet üzerinden gerekli bilgiler doğrultusunda kolayca işlem yapmak mümkün. Sıralı ve aşamalı biçimde yapılacak olan sorgulama ile beraber, kişinin bulunduğu nokta açısından binanın deprem riski ortaya çıkarılır. Peki, "Deprem riski sorgulama nasıl yapılır? Evim depreme dayanıklı mı?" İşte deprem riski sorgulama e-Devlet
E-DEVLET ÜZERİNDEN DEPREM RİSKİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Belirli aralıklarla Türkiye'nin birçok farklı şehrinde deprem olur. Özellikle gelecekte de yaşanabilecek olası büyük depremler, birçok insanı korkutmakta ve araştırmayı içmektedir. Özellikle deprem riski sorgulama internet üzerinden yapılmakta ve birçok bina açısından detaylı bilgi alınabilmektedir.
- Öncelikle https://tdth.afad.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılmalıdır.
- Bu site üzerinden e-devlet bilgileri ile beraber giriş yapılabilir.
- Türkiye deprem tehlike haritası sayfasına buradan doğrudan bağlantı kurulur.
- Adres sorgulama linkine tıklamak suretiyle gerekli bilgileri buradan yazılabilir.
- İl ve ilçe ile beraber köy ya da mahalle üzerinden bilgiler eksiksiz bir şekilde yazılmalıdır.
Bu bilgiler girildikten sonra ise kolayca işlem yapılabilir ve deprem riski sorgulama gerçekleştirilebilir. Özellikle Türkiye deprem tehlike haritasının sol üst köşesinde detaylı olarak adres girme kısmı bulunur. Bu bölümden gerekli bilgiler kısa bir süre içerisinde yazılabilir ve oturma bölgesinin deprem riski anlaşılabilir.
Renk üzerinden belirlenmiş olan haritalar kapsamında, herkes oturduğu bölgenin ne kadar yüksek ve deprem riskine sahip olduğunu görebilir. Aynı zamanda sayfanın sol tarafında birçok farklı bilgiye ulaşım imkanı sağlanmaktadır. Katman kontrolü ya da deprem konusunda genel görünüm gibi değişik bilgiler üzerinden detaylı konulara erişim şansı bulunuyor.
E-DEVLET AFAD DEPREM RİSKİ SORGULAMA EKRANI
e-Devlet üzerinden hizmet veren AFAD deprem riski sorgulama sayfası için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.