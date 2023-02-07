e-Devlet'te deprem riski sorgulama nasıl yapılır?

Bu bilgiler girildikten sonra ise kolayca işlem yapılabilir ve deprem riski sorgulama gerçekleştirilebilir. Özellikle Türkiye deprem tehlike haritasının sol üst köşesinde detaylı olarak adres girme kısmı bulunur. Bu bölümden gerekli bilgiler kısa bir süre içerisinde yazılabilir ve oturma bölgesinin deprem riski anlaşılabilir.

Renk üzerinden belirlenmiş olan haritalar kapsamında, herkes oturduğu bölgenin ne kadar yüksek ve deprem riskine sahip olduğunu görebilir. Aynı zamanda sayfanın sol tarafında birçok farklı bilgiye ulaşım imkanı sağlanmaktadır. Katman kontrolü ya da deprem konusunda genel görünüm gibi değişik bilgiler üzerinden detaylı konulara erişim şansı bulunuyor.