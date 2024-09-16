Bilim İnsanlarından Devrim Gibi Keşif: Mars'ın Yüzeyinin Altında Gizemli Yapılar Ortaya Çıktı
Bilim insanları, 2024 Europlanet Bilim Kongresi'nde Mars'ın yeni yerçekimi haritasını tanıttı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Bilim insanları tarafından hazırlanan yeni Mars haritası, gezegenin derinliklerinde, yaklaşık 1100 kilometre aşağıda, büyük ve gizemli yapılar bulunduğunu gösterdi. Harita aynı zamanda Mars’ın manto süreçlerinin, Güneş Sistemi'nin en büyük yanardağı olan Olympus Mons'un oluşumunu nasıl etkilediğine dair önemli ipuçları sundu.
Mars’ın en genç ve en yüksek volkanı olarak bilinen Olympus Mons, 25 milyon yıl önce son kez patladı. Yüksekliğiyle Dünya'nın Everest Dağı'nı üçe katlayan bu dev yanardağ, yeni yerçekimi haritası sayesinde gezegenin derinliklerindeki manto hareketleriyle ilişkilendiriliyor. Bu volkan, Dünya'nın en yüksek zirvesi Everest'in yaklaşık üç katı yükseklikte. Yeni yerçekimi haritası, bu dev yapının altında hala aktif manto süreçlerinin devam ettiğine dair işaretler sunuyor.
MARS'IN YERALTI KEŞFİ
Haritanın analizinde, NASA'nın InSIGHT görevi ve Mars yörüngesindeki uydulardan elde edilen veriler kullanıldı. Bilim insanları, 1750 kilometre genişliğinde ve 1100 kilometre derinliğinde yeraltı kütleleri tespit ettiler. Bu dev kütlelerin, Mars'ın mantosundan yükselen aktif hareketlerle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Araştırmalar, bu hareketlerin gelecekte yüzeyde yeni volkanik oluşumlara yol açabileceğini işaret ediyor.
MARS'IN KUZEY KUTBUNDAKİ GİZEMLİ YAPILAR
Araştırmacılar, Mars’ın kuzey kutbunun altında da yoğun, gizemli yapılar keşfettiler. Bu yapılar, eski bir deniz yatağında biriken kalın tortu katmanlarının altında gizlenmiş olabilir. Dr. Bart Root’un liderliğindeki araştırma ekibi, yerçekimi anomalileri sayesinde Mars’ın kuzey yarımküresinin eski tarihine dair önemli ipuçları elde ettiklerini belirtti. Root, bu yapılar arasında köpek şeklini andıran bir formun bulunduğunu ve yüzeyde bunların hiçbir izinin görünmediğini ekledi.