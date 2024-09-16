Bilim İnsanlarından Devrim Gibi Keşif: Mars'ın Yüzeyinin Altında Gizemli Yapılar Ortaya Çıktı

MARS'IN YERALTI KEŞFİ

Haritanın analizinde, NASA'nın InSIGHT görevi ve Mars yörüngesindeki uydulardan elde edilen veriler kullanıldı. Bilim insanları, 1750 kilometre genişliğinde ve 1100 kilometre derinliğinde yeraltı kütleleri tespit ettiler. Bu dev kütlelerin, Mars'ın mantosundan yükselen aktif hareketlerle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Araştırmalar, bu hareketlerin gelecekte yüzeyde yeni volkanik oluşumlara yol açabileceğini işaret ediyor.

MARS'IN KUZEY KUTBUNDAKİ GİZEMLİ YAPILAR

Araştırmacılar, Mars’ın kuzey kutbunun altında da yoğun, gizemli yapılar keşfettiler. Bu yapılar, eski bir deniz yatağında biriken kalın tortu katmanlarının altında gizlenmiş olabilir. Dr. Bart Root’un liderliğindeki araştırma ekibi, yerçekimi anomalileri sayesinde Mars’ın kuzey yarımküresinin eski tarihine dair önemli ipuçları elde ettiklerini belirtti. Root, bu yapılar arasında köpek şeklini andıran bir formun bulunduğunu ve yüzeyde bunların hiçbir izinin görünmediğini ekledi.