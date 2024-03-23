Bıçak sırtı sonuçlar: Kars'ta İYİ Parti ve DEM Parti arasında kıran kırana yarış!

ALF Araştırma'nın son Kars anketinde bıçak sırtı sonuçlar ortaya çıktı. Kentte İYİ Parti ve DEM Parti kıran kırana bir yarış içinde...

Anket Kars DEM Parti CHP AKP MHP İYİ Parti
Bıçak sırtı sonuçlar: Kars'ta İYİ Parti ve DEM Parti arasında kıran kırana yarış! - Resim: 1

Türkiye’de yerel seçim heyecanına çok az bir süre kala, son anket sonuçları da yayımlanmaya devam ediyor.

1 8
Bıçak sırtı sonuçlar: Kars'ta İYİ Parti ve DEM Parti arasında kıran kırana yarış! - Resim: 2

Son olarak ALF Araştırma, Kars’ta yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

2 8
Bıçak sırtı sonuçlar: Kars'ta İYİ Parti ve DEM Parti arasında kıran kırana yarış! - Resim: 3

Bin 300 seçmenle, 14-19 Mart'ta telefonla görüşerek yaptığı yerel seçim anketinin sonuçları, kentte çekişmenin iki parti arasında geçeceğine yönelik bir ipucu verdi.

3 8
Bıçak sırtı sonuçlar: Kars'ta İYİ Parti ve DEM Parti arasında kıran kırana yarış! - Resim: 4

Anketin sonuçları ise şöyle paylaşıldı:

İYİ Parti adayı Metin Özad: Yüzde 31,2.

4 8
Bıçak sırtı sonuçlar: Kars'ta İYİ Parti ve DEM Parti arasında kıran kırana yarış! - Resim: 5

DEM Parti adayı Savaş Derman: Yüzde 28,7.

5 8
Bıçak sırtı sonuçlar: Kars'ta İYİ Parti ve DEM Parti arasında kıran kırana yarış! - Resim: 6

MHP adayı Ötüken Senger: Yüzde 22,2.

6 8
Bıçak sırtı sonuçlar: Kars'ta İYİ Parti ve DEM Parti arasında kıran kırana yarış! - Resim: 7

CHP adayı Dindar Gültekin: Yüzde 13,3.

7 8
Bıçak sırtı sonuçlar: Kars'ta İYİ Parti ve DEM Parti arasında kıran kırana yarış! - Resim: 8
8 8