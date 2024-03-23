Bıçak sırtı sonuçlar: Kars'ta İYİ Parti ve DEM Parti arasında kıran kırana yarış!
ALF Araştırma'nın son Kars anketinde bıçak sırtı sonuçlar ortaya çıktı. Kentte İYİ Parti ve DEM Parti kıran kırana bir yarış içinde...
Türkiye’de yerel seçim heyecanına çok az bir süre kala, son anket sonuçları da yayımlanmaya devam ediyor.
Son olarak ALF Araştırma, Kars’ta yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.
Bin 300 seçmenle, 14-19 Mart'ta telefonla görüşerek yaptığı yerel seçim anketinin sonuçları, kentte çekişmenin iki parti arasında geçeceğine yönelik bir ipucu verdi.
Anketin sonuçları ise şöyle paylaşıldı:
İYİ Parti adayı Metin Özad: Yüzde 31,2.
DEM Parti adayı Savaş Derman: Yüzde 28,7.
MHP adayı Ötüken Senger: Yüzde 22,2.
CHP adayı Dindar Gültekin: Yüzde 13,3.