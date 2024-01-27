Beklenen kar İstanbul'a geliyor: Tarih belli oldu, günlerce sürecek!
Bu yıl bir türlü yağmak bilmeyen kar, sonunda İstanbul'un kapısına dayandı. Pazar günü gelmesi beklenen kar yağışının hava sıcaklıklarını da düşüreceği tahmin ediliyor.
İstanbul’da hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Cumartesi yağmur şeklinde görülecek yağışların Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Pazartesi günü öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor.
HAVA DAHA DA SOĞUYACAK
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2-4 derece daha soğuyarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde il genelinde yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Cumartesi yağmur şeklinde görülecek yağışların Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor.
İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 1-10 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Bu nedenle hali hazırda mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2-4 derece daha azalacağı, beraberine il genelinde yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
Cumartesi yağmur şeklinde görülecek yağışların, Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olacağı, Pazartesi öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor" denildi.
METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU TAHMİNİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, (Çanakkale hariç) Marmara, Doğu Akdeniz'in doğusu, (Konya hariç) İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Karadeniz kıyı illeri ile Bolu, Zonguldak, Bartın ve Düzce'de, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Zonguldak, Bartın, Düzce, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde; Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş ile Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli karla karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası ile zamanla il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 14
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11 (Yağışların sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 11
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -2 (Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 3