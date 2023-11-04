BEDAŞ açıkladı: İstanbul'un 15 ilçesi karanlığa gömülecek

SULTANGAZİ

NO: 35124633

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU sk bölgelerinde 04/11/2023 09:00:00 - 04/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35124626

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251., 1251/1., 1252., 1252/1., 1252/2., 1253., 1254., 1255., 1256., 1257., 1258., 1258/2., 1258/4., 1259., 1260., 1270., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1312., 1313., 1326/3., 1327., 1327/1., 1328., CUMHURİYET, FEVZİ ÇAKMAK, LÜTFİ AYKAÇ, İSTİKLAL sk / YUNUS EMRE mah 1622. sk bölgelerinde 04/11/2023 09:00:00 - 04/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35129875

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 101., 136., 69., 70., 71., 74., 75., 76., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 04/11/2023 09:30:00 - 04/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35129879

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1138. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2422. sk / İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 106., 110., 111., 129/1., 131., 131/1., 132., 133., 134., 136., 67., 85., 85/1., 86., 86/1., 87., 88., 89., 90., 95. sk bölgelerinde 04/11/2023 09:30:00 - 04/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35129925

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1341. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 161. sk / İSMETPAŞA mah 111., 129., 130., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 57., 58., 59., 60., 62., 63., 66., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 04/11/2023 09:30:00 - 04/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.